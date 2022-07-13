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Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Willian Arao, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

13 Temmuz 2022, Çarşamba 22:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe 'nin prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transferler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu İstanbul'a getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, THY'na ait uçakla Brezilya'dan Münih aktarmalı olarak 22.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi. 

Arao'yu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı. Arao, havalimanında taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmezken, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, 'Hello Fenerbahçe' dedi. Brezilyalı oyuncu, daha sonra kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.

Willian Arao, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak. 

DHA

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