Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, ara transfer döneminde de hareketli saatler yaşıyor. Szalai ve Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, QPR forması giyen Osayi Samuel'i de transfer ettiklerini açıklamıştı. 23 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi. Kanat oyuncusunun karantina sürecinin olmayacağı öğrenildi.

SARI LACİVERTLİLER RESMİ SİTESİNDEN OSAYİ'NİN İSTANBUL'A GELDİĞİNİ AÇIKLADI:

Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak.



