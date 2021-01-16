Fenerbahçe transfer haberi...Fenerbahçe'nin Apollon takımından kadrosuna katmaya hazırlandığı Attila Szalai İstanbul'a geldi. Macaristan Milli Takımı forması da giyen stoperin sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor
Fenerbahçe kulübü transfer hakkında resmi sitesi üzerinden şu açıklamayı paylaştı:
Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.