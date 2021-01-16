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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Attila Szalai...

Fenerbahçe kadrosuna katmaya hazırlandığı Attila Szalai İstanbul'a geldi. Macar stoperin kısa zamanda transferin tamamlanmasının ardından resmi imzayı atması bekleniyor

16 Ocak 2021, Cumartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Attila Szalai...

Fenerbahçe transfer haberi...Fenerbahçe'nin Apollon takımından kadrosuna katmaya hazırlandığı Attila Szalai İstanbul'a geldi. Macaristan Milli Takımı forması da giyen stoperin sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor

Fenerbahçe kulübü transfer hakkında resmi sitesi üzerinden şu açıklamayı paylaştı:

Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.