Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transferi için Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique İstanbul'a geldi. Tecrübeli savunma oyuncusunun, son işlemlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Sarı-Lacivertli ekibe imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe 'nin transferi için Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique İstanbul'a geldi.
Tecrübeli savunma oyuncusunun, son işlemlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Sarı-Lacivertli ekibe imza atması bekleniyor.
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