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Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique İstanbul'a geldi. Tecrübeli savunma oyuncusunun, son işlemlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Sarı-Lacivertli ekibe imza atması bekleniyor.

26 Temmuz 2022, Salı 18:24 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'a geldi

Fenerbahçe 'nin transferi için Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique İstanbul'a geldi.

Tecrübeli savunma oyuncusunun, son işlemlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Sarı-Lacivertli ekibe imza atması bekleniyor.

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