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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Los Angeles FC'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

31 Ağustos 2021, Salı 12:46 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'da

Fenerbahçe 'nin prensip anlaşmasına vardığı Los Angeles FC'nin Uruguaylı golcüsü Diego Rossi'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Fenerbahçe, Rossi'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek adına İstanbul'a davet edildiğini açıklamıştı. 

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THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelen Diego Rossi, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uruguaylı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. 

Diego Rossi, geçtiğimiz sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.


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