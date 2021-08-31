Fenerbahçe 'nin prensip anlaşmasına vardığı Los Angeles FC'nin Uruguaylı golcüsü Diego Rossi'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Fenerbahçe, Rossi'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek adına İstanbul'a davet edildiğini açıklamıştı.





THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelen Diego Rossi, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uruguaylı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Diego Rossi, geçtiğimiz sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.



