Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Bucaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur'u renklerine bağladı. Bu transfer için kasadan ise para çıkmadı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Bucaspor'un suni çim olan sahasını doğal çime çevirteceği ve renktaşı olan kulübe bir de takım otobüsü alacağı belirtildi.

BİR SEZON DAHA BUCA'DA KALACAK

Ayrıca Barış Sungur'un gelecek satışından da Bucaspor yüzde 20 pay alacak. Genç forvet 1 sezon daha Bucaspor'da kiralık olarak forma giyecek. Bu sezon TFF 3. Lig'de 2 maçta forma giyebilen Barış, 1 gol atıp 2 de asist kaydederek takımına destek verdi.