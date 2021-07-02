Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda takımın başında bulunan eski Teknik Direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışı nihayet sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Emre Belözoğlu'yla sezonun sona ermesinin ardından Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam 2015-2016 sezonunda Süper Lig 'i 79 puanlı şampiyon Beşiktaş 'ın ardından ikinci sırada 74 puanla bitirmiş, ardından yollar ayrılmıştı.

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2 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı anlaşmada ise Portekizli teknik adamla 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin KAP açıklaması şöyle;

Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden Vitor Pereira hakkında yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı.

Kariyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin’in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemizin başına geçti.

2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı.

“Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim”

5 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.

Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.”

Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi.

Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.

Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak.

Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim.

Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız.” şeklinde duygularını ifade etti.