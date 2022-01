Son dakika haberi... Fenerbahçe , Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ı getirdiğini açıkladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, kötü performansı ve tartışılan taktik dizilişi sonrasında sarı lacivertlilerdeki görevine son verilmişti. Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesinin ardından geçici olarak koltuğu Zeki Murat Göle oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde oynanan Adana Demirspor maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen başkan Ali Koç, yeni teknik adamlarını 1-2 hafta içerisinde açıklayacaklarını belirtmişti.

KAP'a bildirildi!

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile yarım sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.





Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig , Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.

2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.





Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz.