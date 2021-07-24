SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçları programı belli oldu
Koronavirüs salgınındaki vaka artışı nedeniyle Slovenya kampını iptal eden ve böylece orada oynayacağı hazırlık maçları da iptal olan Fenerbahçe, Türkiye'de oynayacağı yeni hazırlık maçları programını açıkladı.
Fenerbahçe , koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle Slovenya kampını iptal etmek durumunda kalmıştı. Böylece Slovenya'da oynanması planlanan 3 hazırlık maçı da iptal olmuştu. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Türkiye'de oynayacağı yeni hazırlık maçları programını açıkladı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe;
26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara’da oynayacak ve tümü İstanbul’da olacak şekilde;
28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’nın PEC Zwolle Takımı ile
31 Temmuz Cumartesi günü Almanya’nın Greuther Fürth Takımı ile
Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacak.
Hazırlık maçlarının yayın durumuna ilişkin görüşmelerin devam ettiği ve bu konudaki bilgilendirmenin de kısa süre içerisinde yapılacağı aktarıldı.