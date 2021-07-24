Fenerbahçe , koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle Slovenya kampını iptal etmek durumunda kalmıştı. Böylece Slovenya'da oynanması planlanan 3 hazırlık maçı da iptal olmuştu. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Türkiye'de oynayacağı yeni hazırlık maçları programını açıkladı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe;

26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara’da oynayacak ve tümü İstanbul’da olacak şekilde;

28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’nın PEC Zwolle Takımı ile

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya’nın Greuther Fürth Takımı ile

Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacak.

Hazırlık maçlarının yayın durumuna ilişkin görüşmelerin devam ettiği ve bu konudaki bilgilendirmenin de kısa süre içerisinde yapılacağı aktarıldı.