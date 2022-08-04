Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenmesi sonrası Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe , Slovacko ile karşılaşmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya gelecek Sarı-Lacivertliler, oyuncu listesinde bir son dakika değişikliğine gitti.





Altay Bayındır'ın sakatlığının bulunduğu Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Eğribayat, listeye dahil edildi. Kadrodan çıkarılan isim ise tedavileri devam ettiği için Mert Hakan Yandaş oldu.

İrfan Can Eğribayat oynayacak mı?

Sarı-Lacivertliler'de Altay da sakatken İrfan Can'ın durumu merak ediliyor. UEFA listesine eklenmiş olsa da 24 yaşındaki kaleci, bu akşamki maçta kadroda olmayacak.

İrfan Can, henüz takımla çalışmamış olması nedeniyle bu akşam kadroda olamayacakken Slovacko karşısında kaleyi Ertuğrul Çetin'in koruması bekleniyor.

Yusuf Dursun