Son dakika | Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu! Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi heyecanı yaşandı. Kupaya bu turdan katılan Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
İşte eşleşmeler
Adana Demirspor - AFJET Afyonspor
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Göztepe - Kırklarelispor
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Konyaspor - Manisa FK
Altınordu - Çorum FK
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor
Adanaspor - Sakaryaspor
Boluspor - Kahkaramanmaraşspor
Denizlispor - Turgutluspor
Hatayspor - Karacay Belediyespor
Keçiörengücü - Kocaelispor
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
Bursaspor - 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor
Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?
Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.