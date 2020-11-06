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Son dakika | Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu! Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi heyecanı yaşandı. Kupaya bu turdan katılan Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

06 Kasım 2020, Cuma 14:33 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu! Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

İşte eşleşmeler

Adana Demirspor - AFJET Afyonspor

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor - Uşakspor 

İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu

Göztepe - Kırklarelispor

Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK - Serik Belediyespor

Ankaraspor - Muğlaspor

Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Konyaspor - Manisa FK

Altınordu - Çorum FK

Kasımpaşa - 24 Erzincanspor

Adanaspor - Sakaryaspor

Boluspor - Kahkaramanmaraşspor

Denizlispor - Turgutluspor

Hatayspor - Karacay Belediyespor

Keçiörengücü - Kocaelispor

Giresunspor - Niğde Anadolu FK

Bursaspor - 1922 Konyaspor

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

Eskişehirspor - Kastamonuspor

Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor

Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?

Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.


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