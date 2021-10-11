Son dakika! Fenerbahçe'nin transferde hedefi Fredrik Björkan
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Scout ekibinin yoğun mesai harcadığı şu dönemde Sarı Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe Bodo Glimt takımında forma giyen 23 yaşındaki sol bek Fredrik Andre Björkan’ı gündemine aldı.
Yaz transfer dönemini çok aktif bir şekilde geçirmesine rağmen 2-3 bölgeye takviye yapamayan Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikti. Pereira’nın raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Bodo Glimt takımında forma giyen Fredrik Andre Björkan’ı gündeme aldı.
Scout ekibinin araştırmaları sonrası listeye eklenen 23 yaşındaki Norveçli yıldız, sol bek pozisyonunda oynuyor. Björkan'ın Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.
Pereira'nın onayı bekleniyor
Şu anda Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor.
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Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.
Son dönemde yükselen performansıyla dikkatleri çeken Björkan iki kez Norveç formasını giydi. Genç yıldız, Milli Takımımız'la oynanan maçın da kadrosunda yer aldı ancak oyuna girmedi.
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