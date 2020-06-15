Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist yarın belli olacak... 2-1 kaybedilen ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u eleyip yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe teknik heyeti, sahaya sürülecek kadroyu ve uygulanacak stratejiyi belirledi. Sarı-lacivertliler kadroda ufak tefek değişiklikler yapacak. Bununla birlikte Trabzonspor'un hücumdaki etkisini azaltmak için Sörloth'un ceza sahasındaki topla buluşma sayısı en aza indirilecek.

SAVUNMADA TEK DEĞİŞİKLİK HASAN ALİ

F.Bahçe'nin Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada kalesini yine Altay Bayındır koruyacak. Kayseri maçından farklı olarak savunma dörtlüsünün solunda Deniz'in yerine lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım görev yapacak. Sağ bekte Dirar, stoperde Serdar- Falette ikilisi yer alacak. Savunmanın önündeki ikili, kırmızı kart cezalısı Ozan'ın yokluğunda Gustavo ile Emre'den oluşacak.

ALTERNATİFLER ZAJC VE FERDİ OLACAK

Hücum hattının solunda Rodrigues, en uçta ise Vedat Muriqi'in yeri garanti... 10 numara pozisyonu için Mehmet Ekici ve Zajc, sağ kanat için Deniz Türüç ve Ferdi ikililerinden tercih yapılacak. Mehmet ve Deniz formaya daha yakın isimler. Ancak Ferdi ve Zajc oyun içinde hamle olarak mutlaka kullanılacak.

SÖRLOTH İÇİN ÖZEL PLAN!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un hücumdaki etkinliğini azaltmak için Sörloth'un özellikle ceza sahası ve çevresinde topla buluşmasına izin vermeyecek. Sarılacivertli savunma oyuncuları, Norveçli golcünün etkinliğini azaltmak için onu orta sahaya kadar giderek top almaya zorlayacak. Süper Lig'de 5 maçtır gol atamayan Trabzonspor'un yıldızı, en son kupa maçında Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı. (Sabah)