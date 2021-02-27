Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Erol Bulut'un belirlediği kadroda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

CANER ERKİN KADRO DIŞI

Son haftalarda oynanan maçlarda oyundan alındıktan sonra teknik heyete tepki gösteren Caner Erkin, bu tepkiler nedeniyle cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Caner'in sakatlığı ve cezası olmadığı, son antrenmanda da yer aldığı görülmüştü.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRABZONSPOR MAÇI KADROSU:

Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Attila, Sosa, Ozan, Mert, Pelkas, Mesut Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.











