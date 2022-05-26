Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'te takımın yıldızlarının durumları merak ediliyordu. Shane Larkin için devreye giren Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncuya teklifini iletti.

Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi!

Shane Larkin ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncuya yüksek bütçeli bir kadro ile yeniden EuroLeague'de şampiyonluk hedefleyen bir takım kurulacağının garantisini verdi. Taraftarların büyük katkısıyla yeniden Avrupa'da şampiyonluk adına iddialı olacak Fenerbahçe Beko'da yıldız oyuncunun bu hedefe liderlik etmesi istendi.





İşte Larkin'e yapılan teklif

Fenerbahçe Beko, transfer politikasında öncelik haline getirdiği Larkin'e 2 yıl için 7 milyon dolarlık bir sözleşme teklifinde bulundu.

Larkin'in tavrı belli oldu

Fenerbahçe'nin cazip teklifi sonrası harekete geçen Anadolu Efes, aynı sözleşme ücretini Shane Larkin'e geçerli kıldı. Yıldız oyuncu, Anadolu Efes'ten alacağı aynı tutardaki sözleşme ile takımda kalmaya karar verdi.

Sarı-Lacivertlilerin teklifine sıcak bakmayan Shane Larkin, yola Anadolu Efes ile devam etme kararı alırken prensipte sağlanan bu anlaşmaya bir açık kapı bırakıldı.





NBA ihtimali geçerliliğini koruyor

Shane Larkin, NBA'de önemli rol alabileceği bir yapıya dahil olmaya sıcak bakıyor. Bu nedenle NBA'den kendisine sunulacak teklifleri değerlendirmeye alması beklenen Larkin; bugüne kadar kendisine iletilenlerden farklı, aklına yatacak bir öneri sunulmaması durumunda yola Anadolu Efes ile devam edecek.

FANATİK ÖZEL