Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe , yarın (22 Ocak Cumartesi) Sivasspor 'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Günün erken saatlerinde futbol takımından iki kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ferdi Kadıoğlu beklenmedik eksikler olarak dikkat çekerlerken Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya ve sarı kart cezalısı Attila Szalai de kadroda bulunmuyorlar.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak Kapacak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Berisha