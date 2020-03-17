Yıllardır altyapıdan oyuncu çıkaramayan Sarı-Lacivertliler’de Ömer Faruk Beyaz, herkesin heyecanla beklediği bir isim. 16 yaşındaki futbolcu son iki lig maçında ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ömer, Çubuklu formayı henüz giymese de Avrupa’nın önemli takımlarının radarına girdi bile.

U17’de yıldızlaştı

İngiliz Daily Express Gazetesi’nin haberine göre Barcelona, genç hücum oyuncusunu yakından takip ediyor. Haberde, Ömer Faruk’un özellikle U17 Milli Takımı’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çektiğini; Manchester City ve Manchester United’ın da oyuncunun gelişimini izlediği belirtildi.

Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından Ömer Faruk Beyaz, A takım kadrosuna alındı. Genç oyuncu, Denizli ve Konya maçlarında kulübede oturdu.

Express Gazetesi, genç futbolcunun sözleşmesinin 2021 yılının haziran ayında biteceğine dikkat çekerek Fenerbahçe’nin Ömer’i düşük bir fiyata kaptırabileceği yorumunu yaptı.

Mustafa Kapı örneği

Sarı-Lacivertliler, Ömer Faruk Beyaz ile 31 Ağustos 2018 yılında 3 senelik profesyonel sözleşmeye imza attı. Aynı gün, 29 Ağustos’taki doğum günü de kutlanan genç futbolcu için pasta kesilirken, törene başkan Ali Koç ve yöneticiler de katılmıştı.

Ömer Faruk ile 31 Ağustos 2018’de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanan törene tüm yönetim katılmıştı.

Avrupa’da bu kadar yakın ilginin olması nedeniyle yönetimin 16 yaşındaki oyuncu ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile kontratını uzatmadığı için kadro dışı kalan Mustafa Kapı’daki gibi bir durumla karşılaşmamak için elini çabuk tutmak istiyor.