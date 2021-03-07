SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! 4 isim kadroda yok
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde Sinan Gümüş, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin yer almadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Luiz Gustavo ise kadroya dahil edildi.
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak olan Mesut Özil, teknik ekibe gösterdiği tepki sonrasında Trabzonspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar kadroda yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU:
Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Serdar, Lemos, Tisserand, Attila, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Pelkas, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.