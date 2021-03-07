Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak olan Mesut Özil, teknik ekibe gösterdiği tepki sonrasında Trabzonspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar kadroda yer almadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU:

Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Serdar, Lemos, Tisserand, Attila, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Pelkas, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.







