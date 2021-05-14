Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı Lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Altay Bayındır ile Nazım Sangare kadroda yer aldı. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Sadık Çiftpınar ise maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Kart cezalısı Gökhan Gönül'ün yanı sıra Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci maç kadrosuna dahil edilmedi. Sarı Laciverli ekibin solak yıldızı Mesut Özil de Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek olan bir başka isim. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından 3. sırada giriyor. Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor’u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray’ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.





Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.



