Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak adına görüşmelerde bulunduğu aktarılan İsrailli yıldız Eran Zahavi, formasını giydiği Guangzhou R&F ile yollarını ayırdı. TRT Spor'un haberine göre 33 yaşındaki forvet, Çin ekibi ile olan sözleşmesini feshetti.

2016'nın yaz aylarında 7.23 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olan Zahavi'nin sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecekti. Takımdan ayrılması beklenen oyuncu, sözleşmesini feshetti.

Yeni durağının neresi olacağı merak edilen Zahavi için Maccabi Tel Aviv ve Fenerbahçe en ciddi adaylar olarak gösterilmekte.

Marsilya iddiası

Fenerbahçe ve Maccabi Tel Aviv'in ilgilendiği İsrailli yıldızın Marsilya'ya transfer olmak istediği iddia edildi. Fakat yaşı nedeniyle Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın bu transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor.