Fenerbahçe 'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen Rafael Benitez'in isminin Premier Lig ekibi Everton ile ciddi şekilde anılmasının ardından taraftarlar protestolara başladı.

İngiliz basını, Everton'da Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adayın Rafael Benitez olduğunu öne sürmüş ve Nuno Espirito Santo'ya olan ilginin azalmasının ardından taraflar arasında olumlu görüşmeler yapıldığını iddia etmişti.

EVERTON TARAFTARI ÖFKELİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından harekete geçen Everton taraftarları, Rafael Benitez kararını protesto etmek için Goodison Park'a afişler astı. Öfkeli taraftarlar, deneyimli teknik adamı kulüpte istemediklerini küfürlü şekilde pankartlar aracılığıyla yansıttılar.





İlgili Haberler Fenerbahçe transfer haberi: Dzeko için yönetim harekete geçti





LIVERPOOL'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Everton taraftarı, 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyı 2004-2010 yılları arasında Liverpool'u çalıştırdığı için takımın başında istemiyor ve büyük bir öfke besliyor.

Rafael Benitez, Premier Lig şampiyonluğu yaşayamadığı Liverpool ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi , bir FA Cup ve bir UEFA Süper Kupası kaldırmıştı. Valencia ile iki La Liga şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası kazandı. Chelsea'yi 2013'te Avrupa Ligi'ne taşıyan İspanyol menajer, ayrıca Napoli ile bir İtalya Kupası kazandı.

Rafael Benitez, Ocak ayında Çin Süper Ligi kulübü Dalian Professional'daki görevinden ayrılmıştı.(Hürriyet)