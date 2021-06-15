Başkan Ali Koç son kararını vermeden önce diğer adaylar için son bir tur yapacak. Favre’nin Almanya kariyeri önemli olsa da yönetimle sorun yaşama ihtimali bulunuyor. 63 yaşındaki Favre’nin en hassas olduğu konu, tek patron olmak istemesi.

Yöneticilerin tesise gelmesi ya da takım iyi gitmediği zamanlarda takıma yakın olma taleplerini net bir dille kabul etmiyor. Bu durum olası kötü gidişte yönetimi düşündüren konuların başında geliyor.

Lille sürprizi

Lucien Favre ile ilgili Fransız basınında sürpriz bir Lille iddiası yer aldı. Fransa şampiyonu Lille’de Galtier yerine hoca aranıyor.

Favre’nin de adaylar arasına girdiği öne sürüldü. İsviçreli teknik adamın menajeri Christophe Payot ise henüz Lille’den teklif almadıklarını belirterek açık kapı bıraktı: “Şu ana kadar Lille bizimle bir temas kurmadı. Lille ile görüşmedik. Bu nedenle Favre’nin gündeminde bu konu yok. Ancak eğer gündeme gelirse neden Lille’i düşünmesin? Fransa Ligi şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Lille’nin Favre için ilginç bir seçenek olmadığını nasıl söyleyebiliriz?”

Teknik direktör konusunda sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç’un kararı bekleniyor. Emre Belözoğlu zamanında yapılan planlamada takımın haziran ayının son haftası Samandıra’da toplanması ve temmuz ayının ilk haftası da Düzce Topuk Yaylası’na gitmesi belirlenmişti. Ancak Belözoğlu’nun ayrılığı ve henüz yeni ismin belli olmaması sebebiyle kamp programı dahil birçok konuda belirsizlik yaşanıyor. Sözleşmesi bitenler, sözleşmesi devam edenler ve durumu belirsiz olan birçok isim geleceğini şekillendirmek için yeni teknik adamı bekliyor.