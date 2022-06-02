Belçika ekiplerinden Westerlo, Gent ile sözleşmesi sona eren ve 33 yaşındaki kaleci Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hasan Çetinkaya detayı

Belçika basınında yer alan haberlere göre transferin gerçekleştirilmesinde Westerlo Sportif Direktörü Hasan Çetinkaya etkili oldu ve görüşmelerde yer aldı. Ayrıca anlaşmanın duyurulmasından önce Sinan Bolat ile Hasan Çetinkaya'nın birlikte bir fotoğrafı da sosyal medyaya düşmüştü.

Fenerbahçe ve diğer talipleri

Sinan Bolat ile genç kaleci Berke Özer ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ayrıca Sarı-Lacivertli ekibin yanı sıra başka kulüplerinde Milli file bekçisini istedikleri ancak sonuç alamadıkları belirtilenler arasında yer aldı.

Sinan Bolat kimdir?

Kariyerine Genk'te başlayan Sinan Bolat sırasıyla Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray , Club Brugge, Porto, Nacional, FC Arouca, Royal Antwerp ve Gent'de forma giydi. Türk Milli Takım kalesini 12 maçta korudu. Bu sezon ise Gent formasıyla 39 maçta 33 gol yedi. 16 karşılaşmada kalesini kapattı.

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