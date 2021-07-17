Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe , hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı maçlar da belli oldu.

22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada ise 3 hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programı şu şekilde:

24.07 / 18:00 - Udinese

27.07 / 18:00 - Tabir Sezana

30.07 / 17:00 - Al Ahli

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da oynayacağı Al Ahli maçının ardından ise İstanbul'a dönecek.