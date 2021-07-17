SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programı belli oldu
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek Fenerbahçe'nin burada Udinese, Tabir Sezana ve Al Ahli ile karşılaşacağı açıklandı.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe , hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı maçlar da belli oldu.
22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.
22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada ise 3 hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programı şu şekilde:
24.07 / 18:00 - Udinese
27.07 / 18:00 - Tabir Sezana
30.07 / 17:00 - Al Ahli
Fenerbahçe, 30 Temmuz'da oynayacağı Al Ahli maçının ardından ise İstanbul'a dönecek.