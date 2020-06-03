Fenerbahçe bir süredir çalışmalarını Milli Takım kamp merkezinin bulunduğu Riva tesislerinde sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli takım Süper Lig maçı öncesi hazırlık maçı yapmak için TFF'ye başvurdu. Ancak TFF'den gerekli izinler çıkmadı.

TFF Sağlık Kurulu’nun koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig maçlarına hazır hale gelmek için kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacak.

Yusuf Dursun