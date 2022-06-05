Rus ekibi CSKA Moskova'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi. Yunan koç, VTB Ligi'nin final serisinde 3-1'den 3-4 ile kaybettikleri şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunurken takımdan ayrıldığını da resmen açıkladı.

İç sahada 81-75 kaybedilen Zenit St Petersburg maçı ile kaçan şampiyonluk sonrası açıklamalar yapan Itoudis, "CSKA Moskova ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Böyle bir kulüpte çalışmak gurur vericiydi. 'Hoşça kalın' demiyorum, 'tekrar görüşürüz' diyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de Banvit'i de çalıştırmış olan Dimitris Itoudis'in yeni sezonda Fenerbahçe Beko'nun başına geçmesi bekleniyor.