Süper Lig 'de bu sezon İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle sezonu 73 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe 'de gözler şimdi hem yeni teknik adama hem de yapılacak olan transferlere çevrilmiş durumda. Üst düzey bir golcü ile yeni sezona başlamak isteyen Sarı Lacivertliler'in listesinde yer alan Artem Dzyuba'dan son dakika açıklaması geldi.

2015 yılından beri formasını giydiği Zenit ile yollarını ayırdığını açıklayan 33 yaşındaki Rus golcünün adı sık sık Fernerbahçe ile anılıyordu. Bu gelişme üzerine transfere dair sıcak gelişmelerin yaşanabileceği bilgisi geldi.

Forvet bölgesinde oldukça kalıplı olması ayrıca gol yollarında da etkili olması nedeniyle Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Dzyuba, bu sezon 39 maçta 13 gol, 10 asistlik performansa imza attı. Rus Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli futbolcu 55 kez Uluslararası arenada boy gösterdi ve 30 gol atarak takımını sırtlamayo başardı. Transfermarkt'ın güncel piyasa değerine göre Dzyuba 9 milyon Euro.







