Spor Toto Süper Lig 'de 2022-23 sezonun başlamasına saatler kala transferde gaza basan Fenerbahçe 'ye, Fransız golcü Alassane Plea'dan kötü haber geldi. Oyuncuyla ilgili Borussia Mönchengladbach flaş bir karar aldı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Alassane Plea'ydı. Borussia Mönchengladbach'ın, 29 yaşındaki forveti bırakmaya niyetinin olmadığı bildirildi.

Plea için Everton'ın 10 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ancak Mönchengladbach'ın paraya ihtiyaç duymadığı ve Fransız futbolcunun yerini dolduracak ismi bulamadığı için bu öneriye soğuk yaklaştığı aktarıldı. Alman temsilcisi, oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu.

Mali asıllı Fransız futbolcu Mönchengladbach formasıyla çıktığı 143 karşılaşmada, 47 gol atarken 30 da asist yapma başarısı gösterdi.







