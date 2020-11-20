Son dakika haberi... Milli ara sonrasında lige dönen Fenerbahçe, 9. haftada Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı lacivertliler kadroyu açıkladı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, Sinan Gümüş, Nazım Sangare olmak üzere tam 7 isim yer almadı.

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2'nci derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı. Öte yandan Nabil Dirar da takımdan ayrı program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kafilesine şu oyuncular yer aldı:

Altay, Oytun, Gürkan, Tisserand, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Eyüp, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Thiam, Perotti, Samatta, Cisse.







