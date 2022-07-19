Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kadrosu açıklandı.

Marcel Tisserand listeye eklendi. Mergim Berisha, son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmeleri için izin verilen Kim Min Jae de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle;

Kaleciler: ALTAY, ERTUĞRUL, FURKAN

Savunma: SERDAR, SZALAI, TISSERAND, OSAYI, NOVAK

Orta Saha: BURAK, ARDA,, FERDİ, ARAO, EMRE, ZAJC, LINCOLN, MUHAMMED, İSMAİL, CRESPO, İRFAN CAN,

Hücum: JOSHUA, VALENCIA, BRUMA, ROSSI, SERDAR D.



