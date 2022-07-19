Son dakika! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı
Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu . Marcel Tisserand listeye eklendi. Mergim Berisha, son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kadrosu açıklandı.
Marcel Tisserand listeye eklendi. Mergim Berisha, son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmeleri için izin verilen Kim Min Jae de kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle;
Kaleciler: ALTAY, ERTUĞRUL, FURKAN
Savunma: SERDAR, SZALAI, TISSERAND, OSAYI, NOVAK
Orta Saha: BURAK, ARDA,, FERDİ, ARAO, EMRE, ZAJC, LINCOLN, MUHAMMED, İSMAİL, CRESPO, İRFAN CAN,
Hücum: JOSHUA, VALENCIA, BRUMA, ROSSI, SERDAR D.