MENÜ

Son dakika! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu . Marcel Tisserand listeye eklendi. Mergim Berisha, son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı.

19 Temmuz 2022, Salı 12:42 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kadrosu açıklandı.

Marcel Tisserand listeye eklendi. Mergim Berisha, son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmeleri için izin verilen Kim Min Jae de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle;

Kaleciler: ALTAY, ERTUĞRUL, FURKAN

Savunma: SERDAR, SZALAI, TISSERAND, OSAYI, NOVAK

Orta Saha: BURAK, ARDA,, FERDİ, ARAO, EMRE, ZAJC, LINCOLN, MUHAMMED, İSMAİL, CRESPO, İRFAN CAN,

Hücum: JOSHUA, VALENCIA, BRUMA, ROSSI, SERDAR D.

İlgili Haberler
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...