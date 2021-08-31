Fenerbahçe dün gece MLS ekiplerinden Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Rossi, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere bugün İstanbul'da olacak. 23 yaşındaki futbolcu THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sarı-lacivertliler, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi. Sol ve sağ kanatta görev yapabilen Rossi, aynı zamanda forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.

Los Angeles FC kulübünün eş başkanı olan John Thorrington, Rossi transferiyle ilgili ESPN'e açıklamalarda bulundu.

Skorer'den Emre Topaloğlu'nun haberine göre; Thorrington, transferde son detayların konuşulduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı, 'Anlaşmayı tamamlamaya yakınız. Birkaç tamamlanması gereken noktalar var. Fakat anlaşma konusunda sonuca oldukça yakınız.' ifadelerini kullandı.









Transferden 10 milyon dolar gelir bekleniyor

ESPN'in başka bir kaynaktan aldığı habere göre transfer tamamlandı. Haberde, Rossi'nin Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama transferinden Los Angeles kulübünün 10 milyon dolar civarı para kazanması beklendiği ifade edildi.

Ayrıca transfer tamamlanınca Rossi'nin eski kulübü Penarol'e de pay verileceği belirtildi.