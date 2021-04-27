Son dakika! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu! Mesut Özil kadroda...
Son dakika haberi... Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı kadrosunu belirledi. Sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte idmanlara çıkan Mesut Özil de kadroda yer aldı. Ayrıca dün sol bacak üst arka kısımda kısmi yırtık tespit edilen Nazım Sangare de kafilene dahil edildi.
Son dakika haberi... Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı kadrosunu belirledi. Sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte idmanlara çıkan Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamada ilerleyen haftalarda Mesut Özil'den yararlanacaklarını söylemişti. Yıldız futbolcu Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.
NAZIM DA YER ALDI
Kasımpaşa ile oynanan maçın ertesi gününde Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Nazım Sangare'nin yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı belirtilmişti. Nazım'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken sürpriz bir şekilde kadroda yer aldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI KADROSU
Harun, Oytun, Ertuğrul, Gökhan, Nazım, Caner, Novak, Serdar, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Mesut, Pelkas, Ferdi, Osayi, Sinan, Valencia, Samatta, Cisse