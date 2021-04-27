Son dakika haberi... Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı kadrosunu belirledi. Sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte idmanlara çıkan Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamada ilerleyen haftalarda Mesut Özil'den yararlanacaklarını söylemişti. Yıldız futbolcu Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

NAZIM DA YER ALDI

Kasımpaşa ile oynanan maçın ertesi gününde Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Nazım Sangare'nin yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı belirtilmişti. Nazım'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken sürpriz bir şekilde kadroda yer aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI KADROSU

Harun, Oytun, Ertuğrul, Gökhan, Nazım, Caner, Novak, Serdar, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Mesut, Pelkas, Ferdi, Osayi, Sinan, Valencia, Samatta, Cisse



