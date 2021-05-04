Milli Takım ve Lille formasıyla harika bir sezon geçiren Burak Yılmaz ile ilgili son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu, yıldız golcüden bu yalanlamayı destekleyen bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin ardından Burak Yılmaz...

Twitter'da 1.330.462 takipçisi bulunan ve takip ettiği 5 hesaptan birisi FANATİK olan yıldız forvet, kendisi ile ilgili paylaşılan yalanlama gönderisini beğendi. Burak Yılmaz'ın bu hamlesi, Fenerbahçe'nin ardından kendisinin de transfer iddialarını yalanlaması olarak yorumlandı.

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Ligue 1'e damga vuruyor!

75 puanlı PSG ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı veren 76 puanlı Lille, son 3 haftada Lens, Saint-Etienne ve Angers ile karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, bu sezon 13. gol atarken; 2019-2020’de PSG formasıyla 15 gol atan Mevlüt Erdinç’ten bu yana Ligue 1'de en çok gol sayısına ulaşan Türk futbolcu oldu.





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Sezon başı Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 13 gol, 5 asistle skora katkı sağladı.