Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Becan, son 20 güne girilen kongre üyeliğine geçiş kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarına özel hayata geçirilen projeyle temsilci hakkına sahip kulüp üyeleri, kongre üyeliğine direkt geçiş yapabiliyorlar.

Sevil Becan kampanyanın başvuru süreci hakkında yaptığı açıklamalarda, “ Kampanyamızı uzun zamandır planlıyorduk ve Ekim ayı itibariyle de hayata geçirdik. Taraftarlarımız için özel olarak hazırlanan kongre üyeliğine geçiş kampanyamız kısa sürede büyük ilgi gördü ve son 20 güne girdik. 31 Aralık tarihinde de son bulacak. Temsilci üyelikten kongre üyeliğine geçiş de oldukça basit. İlk olarak temsilci üyemiz, üye kartlarıyla anlaşmalı bankalara gidecek. (Yapı Kredi ve Ziraat Bankası) Bu bankalara üyelik kartlarıyla gittiklerinde hemen işlemlerini yapabilecekler. 2. adım da bankadan kredi aldıktan sonra, sitemizden müracaat formunu indirecekler. Müracaat formunu doldurduktan sonra da Üye İlişkileri departmanımıza ulaştırıyorlar. Şahsen de, posta yoluyla da bu işlemi yapabilirler. Çünkü bildiğiniz gibi temsilci üyelerimizi, üyelik süreçlerinde tüzüğümüz gereği kongre üyeleri gibi değerlendirme sürecinden geçirdiğimiz için burada ikinci bir değerlendirme olmadan, bu üç işlemi tamamladıktan sonra, direkt olarak aynı gün kongre üyeliğine geçebiliyorlar” dedi.

Temsilci üyelikten kongre üyeliğine geçişle ilgili konuşan Sevil Becan, “Temsilci üyelikten kongre üyeliğe geçen taraftarlarımız birçok avantaja da sahip olacak. Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin en üst kurulu Genel Kurul’dur. Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahip olmak gibi kongre üyelerinin hakkı var.

Seçimlerde oy verebilmek ve seçilme hakkı dediğimizde sadece Yönetim Kurulu’nu seçmiyoruz, ayrıca kurullarımız var. 5 ayrı kurulumuz var. Bu kurullarda da seçme ve seçilme hakları oluyor. Disiplin kurulu, Denetleme kurulu, Sicil kurulu, Balotaj kurulu ile Müze ve Tarih kurulumuz var. Bütün bu kurullarında seçimlerine katılabilmek, direkt seçilebilme hakkına sahip olmak, kongre üyeliği ile mümkün. Diğer bir noktada ise kongre üyesi, aile üyelerini; çocuklarını ve eşlerini 5 yıl kongre üyeliğinden sonra %80 indirimle, yani bedelin sadece %20’sini ödeyerek kongre üyesi yapabilme ayrıcalıkları var” şeklinde konuştu.

Sevil Becan son olarak da, “Buradan özellikle kampanyamız için gece gündüz çalışan derneklerimize teşekkür ederim. Onların desteği ile kampanyamız beklentilerimizin çok üzerinde ilerliyor. Hatta geçtiğimiz hafta sonu başkanımız Ali Koç’un katılımıyla 150 üyemiz kongre üyeliğine geçiş yaptı.

Ayrıca üye İlişkileri departmanımıza teşekkür ediyorum. Ve tabii Sayın Başkanımıza özel bir teşekkür. Böyle bir fırsatı temsilci üyelerimize sunmak için bize destek verdi. Yönetim Kurulu’nda diğer arkadaşların da desteğiyle kampanyayı hayata geçirdik.

Buradan özellikle Temsilci üyelerimize seslenmek istiyorum: Gelin, Fenerbahçe’nin kararlarına katılımcı olun, gelin bu fırsattan yararlanın” dedi.