Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, yüksek ateş sebebiyle ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldıFenerbahçe'nin oynadığı tüm lig maçlarında şans bulan Enner Valencia, ateşlendiği için Ekvador Milli Takımı'nın Bolivya ile oynayacağı maç kadrosundan çıkarıldı.

Avrupa'da futbola milli ara verilirken Fenerbahçe'de forma giyen forma giyen Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un aday kadrosunda bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. 31 yaşındaki forvetin koronavirüs testiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. .(Ajansspor)











