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Son dakika | Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'da yüksek ateş!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin bu sezon başı kadrosuna kattığı Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia yüksek ateş sebebiyle milli takımının kadrosundan çıkarıldı.

12 Kasım 2020, Perşembe 23:42 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'da yüksek ateş!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, yüksek ateş sebebiyle ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldıFenerbahçe'nin oynadığı tüm lig maçlarında şans bulan Enner Valencia, ateşlendiği için Ekvador Milli Takımı'nın Bolivya ile oynayacağı maç kadrosundan çıkarıldı.

Avrupa'da futbola milli ara verilirken Fenerbahçe'de forma giyen forma giyen Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un aday kadrosunda bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. 31 yaşındaki forvetin koronavirüs testiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. .(Ajansspor)


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