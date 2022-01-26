Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e transfer oldu! Aspor'un haberine göre; Fenerbahçe , 4,5 milyon Euro ve sonraki satıştan %50 pay alacak.

Fenerbahçe 2019 yılında Allahyar Sayyadmanesh'i 750 bin Euro karşılığında İran'ın İstiklal takımından kadrosuna katmıştı.

İki sezondur kiralak olarak Zorya takımında forma giyen Allahyar Sayyadmanesh 49 maçta 15 gollük performans sergilemişti.

21 yaşındaki futbolcu ayrıca yarım sezon İstanbulspor'da kiralık olarak oynamıştı.

Allahyar Sayyadmanesh ayrıca İran Milli Takım forması da giyiyor.