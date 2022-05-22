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Son dakika! Fenerbahçe'den transferde Bünyamin Balcı hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor.

22 Mayıs 2022, Pazar 13:42 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'den transferde Bünyamin Balcı hamlesi

Fenerbahçe ’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor’un sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor.

Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Genç futbolcunun transferi için nabız yoklayan yönetim, yeni teknik direktörün fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak.

Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig ’de çıktığı 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

NTV Spor


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