Bir yandan teknik direktör konusunda Jorge Jesus - İsmail Kartal ikilisinde karar verme aşamasına olan Fenerbahçe , diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde büyük bir çıkış yakalamış ve galibiyet serisiyle beraber Süper Lig'i 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için büyük bir avanraj sağlamıştı.

Sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen ve uzun zaman sonra gruplarda da yer alarak Devler Ligi hasretine son vermek isteyen Kanarya'nın, transfer operasyonu da başladı.

Ayrılıklar yaşanacak

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jose Sosa ile kontrat yenilemeyecek ve bu bölge için kaliteli bir ismi kadrosuna katacak. Kanarya bu bağlamda, rotasını Almanya'ya çevirmiş durumda. Finansal Fair Play'den dolayı bonservisli oyuncu alma konusunda sıkıntı yaşayan Kanarya, sözleşmesi sona eren yıldızlarla görüşmeye başladı.

Bu bağlamda Fenerbahçe'de gündeme, Borussia Dortmund'da forma giyen Belçikalı yıldız Axel Witsel geldi. Yıllar süren Zenit kariyerinin ardından Çin Ligi ekiplerinden TJ Quanjian'a transfer olan ve sonrasında (2018-19) Avrupa'ay dönen Witsel, Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Dortmund'da oldukça başarılı bir form grafiği çizen Axel Witsel, Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı aldı ve kariyerine yeni bir takımda devam edeceği belirtiliyor.

Galatasaray da devrede

Witsel'in bu kararıyla beraber Galatasaray'ın, sezon sonu için Axel Witsel'i kadrosuna katmaya sıcak baktığı ve yıldız oyuncuyu gündemine aldığı kaydedildi. Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Erick Pulgar'ı kiralamış ancak Pulgar'dan istediği verimi alamamıştı. Pulgar'ın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor. Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Axel Witsel transferi için görüşmelere başladı. Bununla beraber Fenerbahçe'nin, Axel Witsel'in yetkilileriyle temaslara başladığı ve oyuncuya haber yolladığı kaydedildi.







