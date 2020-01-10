Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 10 Ocak cuma günü yine gazetelerde bir çok Fenerbahçe transfer haberi var. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran yaşanıyor. Başta sol bek olmak üzere, stoper ve forvet takviyesi yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde olan yıldız futbolcu için resmi transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

RODRIGUEZ İÇİN BÜYÜK KAPIŞMA

Simon Falette transferi bitti, gözler diğer takviyelere çevrildi. Gündemdeki 1 numaralı isim Ricardo Rodriguez. İsviçreli’ye imza attırmak çok daha zor ancak Ali Koç ve ekibi, bunu gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Milan, Fenerbahçe’nin kiralama teklifini reddetti. Kırmızı- Siyahlılar, oyuncuyu 10 milyon Euro civarı bir bedelle satmak istiyor. Bunun için de Napoli ve Watford ile pazarlıklara devam ediyor. Bu durum, Sarı- Lacivertliler’in aleyhine. Ancak Fenerbahçe’nin de büyük bir avantajı var: Ricardo Rodriguez’in tercihini Kanarya’dan yana kullanması!

Zorunlu satın alma

Rodriguez, Milan’da istediği kadar forma şansı bulamadı. İsviçreli futbolcu, düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmenin peşinde. 27 yaşındaki sol bek, bu nedenle Napoli ve Watford yerine Fenerbahçe’yi istiyor. Rodriguez, bu konudaki ısrarını Milan Yönetimi’ne de iletti. Bu durum, İtalyan ekibini zora soktu. Ali Koç, Milan’ı sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ile ikna etmeye çalışıyor. Bu transferden her an güzel haberler gelebilir.

FENERBAHÇE'DE WELINTON HALA GÜNDEMDE!

Fenerbahçe, stopere Falette’i aldı ancak Alanyaspor’un Sambacı’sından da vazgeçmiş değil. Kadroda şu anda stoper olarak Serdar Aziz, Zanka ve Falette’in dışında Adil Rami var. Ancak Fransız savnumacı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Ersun Yanal’ın memnun olmadığı, oynamadığı için kendisi de mutsuz olan Zanka’nın da gitme ihtimali bulunuyor. Bu nedenlen Fenerbahçe, Welinton için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok isteyen 30 yaşındaki stoper, heyecanlı bir şekilde beklemeye devam ediyor.

SIMON KJAER MİLAN YOLUNDA

Atalanta’dan ayrılmaya hazırlanan Simon Kjaer’e Fenerbahçe ve Trabzonspor talip olmuştu. Ancak Sarı-Lacivertliler, düşük maliyeti nedeniyle tercihini Falette’ten yana kullandı. Fenerbahçe aradan çekilirken, Milan’ın Danimarkalı stoper için girişimlere başladığı öğrenildi. Merih Demiral’i transfer edemeyen Milan, savunma sıkıntısını Kjaer ile çözmeye çalışacak.

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç 1907 Derneği’nde bir konuşma yaparak gündemi değerlendirdi.

Transfer konusuna değinen Koç, “Sol beke mutlaka transfer yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Eğer gelen teklifi kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz” dedi.

Kulübün büyük bir borç yükü altında olduğunu vurgulayan Başkan Koç, “Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Yeni kaynaklar yaratmak için çaba gösteriyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa’ya gidememe durumumuz var” diye konuştu.

‘Comolli’yi uyaracağım’

Sportif Direktör Damien Comolli’nin Twitter hesabı açmasından rahatsız olduğunu dile getiren Ali Koç, “Bu yüzden uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru. Son transferi ben ve yönetim kurulu yaptık. Luiz Gustavo transferinden memnunduk o ekiple çalıştık” ifadelerini kullandı.

Koç, federasyonun açıkladığı limitlerle ilgili, “Bu malum takım için çıkarılmış bir durum. Sadece onlar uyuyor. Bütün takımlar da bundan rahatsız” değerlendirmesinde bulundu. Ali Koç, hakem atamaları hakkında ise, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’in hakem atamalarına karışacak bir isim olmadığını düşünüyorum” yorumunu yaptı. (Skorer)

JUAN JESUS TRANSFERİNDEKİ ENGEL

Fenerbahçe’de Simon Falette transferinin yankıları sürüyor. E.Frankfurt’ta bile forma giyemeyen Gineli futbolcunun transferi taraftarların tepkisini çekse de yönetimin mevcut ekonomik şartlarda kadroya başka bir isim katması mümkün değildi. Teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeye Roma’da forma giyen Juan Jesus’u istedi.

Ancak yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Çünkü İtalyanlar 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyordu. Üyelerden minimum 500 lira katkı istendiği bu günlerde kulübün böyle bir transferi yapacak maddi gücü bulunmuyordu. Bu nedenle devreye Luiz Gustavo’nun menajerlik şirketi Rogon girdi. Brezilyalı futbolcunun transferinden sonra kulüp ve şirket arasında oluşan iyi ilişki sonrası yönetim Falette önerisini gündeme aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli bu transfere sıcak bakmasa da Başkan Ali Koç transferi gerçekleştirdi. Defans hattında Sadık’ın sezonu kapatması, Rami’nin de takmadan ayrılmak üzere olması nedeniyle bu hamle yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde de kiralama bedeli olmayan ve sadece 700 bin euroluk maaşının ödenecek olmasıyla Falette’de karar kılındı. (Skorer)

ADIL RAMI'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Adil Rami, daha önce forma giydiği kulüplerden maç kareleri koyarak, ‘Burada veya herhangi bir yerde, tutkuyla mücadele etmeye devam edeceğim, çok çalışarak, pozitif, profesyonelce’ diyerek dikkat çekti.

Rami’nin bu fotoğraf karelerine Fenerbahçeli görüntüsünü koymaması gözlerden kaçmadı.

Milan, Valencia, Sevilla ve Fransa Milli Takımı ile olan maçlarından örnekler koyan tecrübeli savunmacı, kafaları karıştırdı. Rami’nin fotoğraflarını yoruma kapattığı da görüldü. (Skorer)



