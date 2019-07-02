Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’nin transfer planı ortaya çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime sunduğu rapora göre; Sarı-Lacivertliler Finansal Fair Play ilkelerinin dışına çıkmadan yeni sezonda hedefleri yakalayacak güçlü bir kadro için harıl harıl çalışıyor. Bu çerçevede resmi transferlerini açıklamaya başlayan F.Bahçe’de Yanal’ın listesine bakıldığı zaman kaleden forvete kadar köklü değişiklikler dikkat çekiyor. Bu rapora göre Yanal, Fenerbahçe ile yeniden 1 yıllık mukavele imzalama istediğinde olan kaleci Volkan’ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Yanal’ın bu bölgede alınmasını istediği isim ise Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok. Mert’in alınması halinde Harun’un takasta kullanılmasına da Yanal izin verdi. Diğer kaleciler ise Altay ve Berke olarak sıralandı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA!

Tecrübeli teknik adamın stoperde de sürpriz planları var. Yanal bu bölgede Sadık, Serdar Aziz, Skrtel’le yola devam etmek amacında. Slovak stoper Skrtel’in ayrılacağı iddialarını bu rapor yalanlıyor. Yanal, bu oyuncunun 1 sezon daha Sarı-Lacivertli takımda devam etmesini istiyor. Takviye olarak bu bölgeye düşünülen bir başka oyuncu ise Aleksandar Kolarov. Roma, bu oyuncuyu görüşmelerin başında bedelsiz bırakmaya razı olurken, taliplerinin artması üzerine bonservis bedeli istedi. Bu yüzden görüşmeler sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Stoper, sol bek ve orta sahanın solunda oynayabilen Kolarov, Ersun Yanal’ın ‘olmazsa olmaz oyuncuları’ arasında yer alıyor. Ancak şu aşamada Kolarov konusunda belirsizlik devam ediyor. Kolarov’un da Fenerbahçe’ye gelmek için istekli olduğu belirtiliyor.

JOKER ÖN LİBERO GUSTAVO

Ersun Hoca sol bekte değişiklik düşünmüyor. Hasan Ali ve onun alternatifi olarak 17 yaşındaki genç oyuncu Cebrail bu bölgede düşünülen oyuncular. Bu mevkide bir eksiklik olursa Kolarov ya da Gustavo devreye girecek. Sağ bekte ise Isla, Dirar ve Murat Sağlam görev alacak. Ön libero için Yanal’ın düşündüğü isimlerin başında Fejsa geliyor. Gustavo alternatif bir başka joker. Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir de alternatifler arasında. Ancak Başakşehir’in, Mahmut’u satma konusundaki gönülsüzlüğü Fenerbahçe’yi yabancı transferine zorluyor. Ersun Yanal, Eljif Elmas ve Jailson için “Satılabilir” dedi. İki oyuncuya uygun teklif gelmesi halinde gönderilmesine onay veren Yanal, başka transfer istemiyor. Sadece İrfan Can’ın şartları uygun olması halinde bu bölgeye alınabileceğini belirtiyor.

MURİQİ’NİN MUADİLİ YOK!..

Başakşehir’den gelecek Emre Belözoğlu ise bu bölgede Ersun Yanal’ın saha içindeki eli-ayağı olacak. Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Kağan ve Ferdi de kadroda tutuluyor. Yanal çabukluğuna çok güvendiği ancak kondisyon problemi yaşadığını düşündüğü Zajc ve Alper’in, iyi bir hazırlıkla yüksek performans sergileyeceğine inanıyor. İki oyuncuya yönelik güçlendirme çalışmaları, özel olarak yapılacak. Yanal, 1 sezonluk daha kiralık sözleşmesi bulunan Moses’ı sağda, Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet’i ise solda düşünüyor. Kruse forvet arkasında görev yapacak. Trezeguet-Kruse ihtiyaçta forvette olacak. Rize’den Muriqi ise Yanal’ın gözbebeği.

Kaynak: Akşam

KONOPLYANKA GELİYOR

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe’nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal’ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı. Listedeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya’nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka’nın, Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.

Schalke’nin Sportif Direktörü Jochen Schneider de yıldız oyuncuyla ilgili bu haberi, “Kadromuzda yer alan Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb’in yanı sıra Yevhen Konoplyanka da başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı” sözleriyle doğrulamıştı.

3 senelik olacak...

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, Ukraynalı yıldızı uzun süredir isteyen Sarı- Lacivertliler’e yakın kaynaklardan müjdeli haber geldi. Söz konusu kaynaklar, “Max Kruse’nin ardından Fenerbahçe, Almanya’da oynayan bir yıldızın daha transferini bitirdi” açıklamasını yaptı.

Bu ismin Konoplyanka olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki atak orta saha oyuncusunun yakın bir zamanda Türkiye’ye gelerek imzayı atması bekleniyor. Kanarya’nın, Ukranyalı futbolcuyla 3 yıl için senelik 3.5 milyon Euro’dan el sıkıştığı öğrenildi.

Yusuf Dursun

VEDAT MURIC İÇİN AÇIKLAMA...

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan altyapı seçmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Kosavalı golcü Vedat Muriç'in transferi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Futbolcunun birçok takımdan teklif aldığını ifade eden Kartal, "Oyuncumuz Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı. Vedat ile ilgili ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldi. Bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz. Neticede bizim kulübümüzde parlayan bir arkadaşımız. Bizim kafamızda belirlediğimiz bir bedel var. Onu yakalayacağız. O kulüplerden yararlanabileceğimiz futbolcular var. Bundan sonra teklifi biz yapmak istiyoruz. Biz istediğimiz oyuncuları ve istediğimiz bedeli kulüplere sunacağız" diye konuştu.

Transfer döneminin sıkıntılı olduğunu belirten Kartal, "Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer zor iş. Bakkala gider gibi şunu alıyorum deyip alamıyorsunuz. İyi araştıyoruz, iyi oyuncular arıyoruz. Bunu da biz yapıyoruz. Hocamız ve ekibimiz İstanbul'da çalışma içerisinde. İyi bir ekip kuracağız; bundan Rizelilerin ve Rizesporluların hiç şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)

TREZEGUET'DE SICAK GELİŞME!

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği, Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Kasımpaşalı Trezeguet'e İngiltere'den resmi transfer teklifi geldi.

Premier Lig takımlarından Watford'un Mısırlı futbolcu için Kasımpaşa'ya resmi transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'de çok iyi bir sezon geçiren Trezeguet'in yakın çevresine İngiltere'de futbol hayatını sürdürmek istediğini iletti. Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'in de transferinde kolaylık sağlayacağını ileten Trezeguet'in Watford'a transfer olması bekleniyor.

Şu anda Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Trezeguet, oynadığı üç maçta da maçın adamı seçildi.

Hakan Ateşler/fanatik.com.tr

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'DE...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

MAX KRUSE İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ve transferini açıkladığı Alman golcü Max Kruse İstanbul'a geliyor.

Yıldız futbolcu İstanbul için yola çıktığını instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Max Kruse'un yaptığı bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

RODRIGUES FENERBAHÇE'DEN SÜRE İSTEDİ

Garry Rodrigues için hamle yapan F.Bahçe, teklifini hazırladı. 5 milyon Euro'luk maaşını ödemekte sıkıntı yaşayan Al İttihad'ın kiralamayı kabul ettiği 28 yaşındaki oyuncuya yönetim, 2 milyon Euro önerdi. Rodrigues düşünmek için süre istedi.

(Sabah)

İŞTE SLIMANI'NİN YENİ TAKIMI

Geçtiğimiz sezon PAOK’un 5 puan gerisinde ligi bitiren ve 2 yıldır şampiyon olamayan Olympiakos olabildiğince kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Daha önce Fenerbahçe’den Valbuena’yı transfer eden Yunan devi, şimdi de Slimani’nin peşine düşerken tecrübeli teknik adam Pedro Martins’in Cezayirli futbolcuyu takımında görmek istediği bildirildi.

Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 15 maçta sadece 1 gol atan Slimani’nin Leiecster teknik direktörü Brendan Rodgers tarafından düşünülmediği öğrenilirken, İngiliz kulübünün İslam Slimani’yi Olympiakos’a göndermeye hazır olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Slimani için 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 4,5 milyon Euro maaş vermeyi kabul etmişti.(Ajansspor)

FENERBAHÇE'DEN LUIZ GUSTAVO SEFERİ

Fejsa'nın sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Fenerbahçe rotayı Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'ya çevirdi. Fransız kulübünün Finansal Fairplay nedeniyle Gustavo'yu satmak istediğini öğrenen Sarı- Lacivertliler, Marsilya'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

4.5 milyon Euro'yu az bulan ve Fenerbahçe'den 9 milyon Euro isteyen Marsilya ile görüşmek için Damien Comolli'nin Fransa'ya gideceği öğrenildi. Comolli Fransızlarla yüz yüze pazarlık yapacak. Comolli transferde ikili ilişkilerini kullanacak.

Marsilya UEFA'nın finansal fair play kıskacında... Sarı-Lacivertliler, Gustavo'yu satmak zorunda olan Marsilya ile bugün veya yarın bir görüşme gerçekleştirecek. (Takvim)



