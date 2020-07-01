Yeni sezonda çok farklı bir kadro kurmak isteyen ve Emre Belözoğlu’nun önerileriyle hareket eden Fenerbahçe yönetimi, iç ve dış piyasada görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sivasspor’dan Mert Hakan Yandaş’ın işini bitiren sarı-lacivertlilerin şu anda ağırlık verdiği isimler ise iç piyasadan. MKE A.Gücü’nde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan Gerson Rodrigues, hücum hattının öncelikli adaylarından. A.Gücü’nde 10 maçta beş gol ve iki asistlik performans sergileyen Portekizli isim için yönetim satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini Ukrayna ekibine iletti, kiralama bedeli olarak da 1 milyon avro önerdi. Oyuncu ise Fenerbahçe gibi büyük bir takım formasını giymek için çok istekli.

Başkan Koç devrede

Geçelim yerli pazarındaki bir diğer transfer harekâtına... Kanarya, Kayserispor’un orta sahadaki yıldızı Mensah’ı transfer etmek için yoğun mesai içerisinde. Bu transfer için bizzat Başkan Ali Koç devrede. Mensah’ı 3,6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katan ancak A. Madrid’e transfer taksitlerini ödeyemeyen Kayserispor’un önceliği şu anda ligde kalmak. Ekonomik problemler sebebiyle Mensah’ı satıp kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı kulübe F.Bahçe’nin önerdiği bonservis bedeli 4 milyon avro. Ayrıca kadroda düşünülmeyen isimlerin de Kayserispor’a verilmesi gündemde.

Hovarda Fenerbahçe

F.Bahçe’de Başkan Ali Koç’un görev yaptığı iki sene içinde sözleşmeleri devam eden altı futbolcu bedelsiz olarak takımla yollarını ayrıldı. Kaleci Kameni, Adil Rami, Mehmet Topal, Diego Reyes ve Valbuena’ya son olarak sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman yıldız Max Kruse eklendi.