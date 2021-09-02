Fenerbahçe 'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig 'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsiz devam eden Kanarya, bonservisi elinde olan Alman orta saha Max Meyer'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Max!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Meyer transferiyle birlikte; Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Min-jae Kim, Diego Rossi ve Mergim Berisha'nın ardından 9. takviyesini yaptı.









Schalke 04 formasıyla adını duyuran ve bir döneme damga vurması beklenen Meyer, istenilen performansı sergileyememiş ve beklentilerin altında kalmıştı. Schalke sonrası Crystal Palace'a giden Meyer, İngiltere'de geçirdiği 2.5 sezonda 56 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı ve Ocak 2021'de ülkesine Köln formasıyla döndü. Köln'de 12 maça çıkan ve skor katkısı yapamayan 25 yaşındaki oyuncu, sezonun tamamlanmasıyla boşa çıktı.

En parlak dönemini Schalke'de geçiren ve 192 maçta, 22 gol, 23 asistle skor katkısı yapan Alman oyuncu, Almanya A Milli Takımı formasıyla çıktığı 4 maçta 1 golle oynadı.







