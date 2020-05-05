Son dakika | Fenerbahçe'den Sinan Gümüş atağı
Fenerbahçe transferde Galatasaray forması giymiş bir ismin daha peşinde. Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş için sarı-lacivertliler kiralık formülü üzerinde duruyor. 26 yaşındaki forvet bu transfer biterse, Galatasaray'ın 2017-18 şampiyonu kadrosundan Fenerbahçe'ye geçen 4'üncü isim olacak.
Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğine rağmen transfer girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen Kanarya, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti: Sinan Gümüş.
Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.
ÜÇ ESKİ TAKIM ARKADAŞI VAR
Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak. (Sabah)