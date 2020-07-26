Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, önemli ölçüde bir değişim süreci yaşarken kadrosunu daha da güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertlilerin son olarak Türk pasaportu da bulunan Maccabi FOX Tel Aviv'in yıldızı milli oyuncu Scottie Wilbekin için harekete geçtiği aktarıldı.

Yunan sitesi SDNA'nın podcastinde Wilbekin'in yüksek kontratının bütçede düşüş yaşaması beklenen Maccabi Tel Aviv için sorun yaratabileceği konşuldu. Çünkü Maccabi'nin ondan ücretinde indirim talep ettiği fakat oyuncunun buna yaklaşmadığı belirtiliyor. Yeni bütçede yüksek maaşının sıkıntı yaratabileceği Wilbekin için İspanyol ekibi Real Madrid'in devrede olduğu ve NBA'e gitmesi beklenen Campazzo'nun yerini onunla doldurmak istedikleri aktarılıyor.

Real Madrid'in ilgisi söylenti olarak belirtilse de oyuncunun teklif aldığı takım olarak ise Fenerbahçe Beko'nun ismi geçiyor. Türk pasaportu da bulunan milli oyuncu için Sarı-Lacivertlilerin teklifini sunduğu aktarıldı.

Wilbekin söylentilerini güçlendiren bir başka iddia ise Fenerbahçe'nin Fransız oyun kurucusu Leo Westermann'ın Panathinaikos tarafından istenmesi oldu. Nick Calathes'in ayrıldığı Yunan ekibinde Westermann, oyun kurucu transferi adına öncelikli hedef şeklinde görülüyor. Guard rotasyonuna Lorenzo Brown'u ekleyen Fenerbahçe, Westermann'ın olası ayrılığını da göz önünde bulundurarak Türk pasaportuna sahip Wilbekin'i kadroya katmak istiyor.