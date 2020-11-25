Son dakika | Fenerbahçe'den Samatta açıklaması! Derbide...
Son dakika...Fenerbahçe kulübü dün akşam oynanan Sivas Belediyespor maçında sakatlık yaşayan Mbwana Samatta'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Golcü oyuncunun çekilen MR'ı sonucunda sol diz iç yan bağında esneme olduğu belirtilirken Beşiktaş derbisinde görev yapmasının zor olduğu öğrenildi
Fenerbahçe kulübü dün akşam oynanan Sivas Belediyespor maçında sakatlık yaşayan Mbwana Samatta hakkında açıklama yaptı. Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiği belirtilirken, golcü oyuncunun hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"