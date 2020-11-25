Fenerbahçe kulübü dün akşam oynanan Sivas Belediyespor maçında sakatlık yaşayan Mbwana Samatta hakkında açıklama yaptı. Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiği belirtilirken, golcü oyuncunun hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"