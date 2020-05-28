Fenerbahçe'den Orhan açıklaması geldi. Resmi açıklamada, "Orhan Ak’ın kulübümüzde görev alacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı

Beşiktaş taraftarlarıyla gerginlik yaşamıştı

Bir dönem Galatasaray, Kocaelispor ve İBB gibi takımlarda forma giyen ve daha sonra Abdullah Avcı'nın yanında yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Orhan Ak geçen sezon Beşiktaş'ın Avusturya kampında Siyah Beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaşmış ve daha sonra da kulüp tarafından görevine son verilmişti.

Vapur kavgası kariyerini etkiledi

Bu olayın başı ise 2015 yılına uzanıyor. Hatırlanacağı üzere, Akhisar deplasmanına giden bir grup Beşiktaş taraftarı, Bursa'ya giden Emrre Belözoğlu ve Orhan Ak'la Eskihisar-Topçular vapurunda karşılaşmış ve Emere Belözoğlu Beşiktaşlı taraftarların saldırısına uğramıştı. Kavga esnasında Orhan Ak'ın taraftarlara silah gösterdiği hatta içindeki mermiyi ateşlenecek konuma getirdiği iddia edilmişti.

Bunun üzerine geçen sezon Abdullah Avcı'nın ayrdımcısı olan Orhan Ak'a Siyah Beyazlı taraftarlar sezon başı kampında tepki göstermiş ve daha sonra da Sivasspor maçı öncesinde Ak'ın görevine son verilmişti.











