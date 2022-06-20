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Son dakika! Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması

Fenerbahçe'den son dakika Nwakaeme açıklaması geldi. Sarı Lacivertli kulüp, yaptığı açıklama ile Trabzonspor'dan ayrılan 33 yaşuındaki Nijeryalı futbolcu ile ilgilerinin olmadığını belirtti.

20 Haziran 2022, Pazartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması

Fenerbahçe 'den son dakika Nwakaeme açıklaması geldi. Sarı Lacivertli kulüp, yaptığı açıklama ile Trabzonspor 'dan ayrılan 33 yaşuındaki Nijeryalı futbolcu ile ilgilerinin olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır.

Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


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