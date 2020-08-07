Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala transferi için bir girişimleri olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Fabrice N'Sakala hakkında Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'un, N'Sakala'yı transfer etmek için yönetime talebi olduğu iddiaları hakkında kulüpten, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'un, Fabrice N'Sakala ile ilgili bir talebi olmamıştır" açıklaması yapıldı.