Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la çok büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Yeni sezonda Luiz Gustavo ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in takımın yıldızlarından Miguel Crespo için gelen yüksek teklifleri de düşünerek 6 numara takviyesini gündemine aldığı öğrenildi.

Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde bu konunun da konuşulduğu ve Nemanja Matic'in isminin masaya geldiği ortaya çıktı. Portekizli hocanın Benfica'dan eski öğrencisi olan Sırp yıldız sezon sonunda Manchester United ile yollarını ayrıcak. Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Matic için önümüzdeki günlerde temaslarda bulunması bekleniyor. Jorge Jesus'un 2011'de Chelsea'den transfer ettiği Sırp orta alan oyuncusu, Portekiz ekibinde gösterdiği müthiş performansın ardından Londra ekibine geri döndü. 2017 yılında 44.7 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Matic sözleşmesi 2023 yılında bitecek olmasına rağmen sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak.

Juventus peşinde

İngiliz basını, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin 1 yıllık alacağına karşılık feshedileceğini belirtiyor. İsmi son zamanlarda İtalyan devi Juventus ile de anılan Nemanja Matic, Jorge Jesus Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda tercihini İstanbul'dan yana kullanabileceği belirtiliyor.

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