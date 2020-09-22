Forvet transferi adına arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen 'buldozer' lakaplı Mostafa Mohamed için harekete geçti. Hatta Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına bir teklifte bulunduğu da aktarıldı. France Football'dan Nabil Djellit'in haberine göre Fenerbahçe'nin forvet transferi adına listesinde iki isim öne çıkıyor. Biri Aston Villa'nın golcüsü Mbwana Samatta iken diğeri ise Zamalek'ten Mostafa Mohamed... Eksiksiz bir forvet olarak tanımlanan Mohamed'in lakabı ise haberde 'Nil kıyılarındaki buldozer' olarak aktarılmakta.

Fenerbahçe'nin teklifine ret

Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin kulübü Zamalek'e ilk olarak 2.5 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı fakat bunun reddedildiği belirtildi. Mısır ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için 3-4 milyon Euro düzeyinde bir teklif beklediği aktarılmakta.

Zamalek altyapısından yetişen, kiralık olarak Tanta ve Gaish formaları da giyen Mohamed, Mısır Premier Ligi'nde çıktığı 92 maçta 30 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Mısır Milli Takımı'na da yükselen oyuncu şu ana kadar ülkesi forması altında 2 maça çıktı.